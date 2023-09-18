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Ларионов о пиве: «Хоккеисты должны нести пример – они играют не для «Газпрома» или «Роснефти». В России это так, к сожалению. В НХЛ болельщики платят игрокам зарплату»

– Восстановление после игры, много матчей, тяжелые нагрузки. Как относитесь к паре кружек пива? – Игра хоккей сегодня публична.

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