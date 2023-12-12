Пресечь и обезвредить: российские спецслужбы «обнуляют» шпионов, диверсантов и террористов

Украина упорно пытается вербовать своих агентов на территории России для передачи ими секретных данных или подготовки диверсий, но российским спецслужбам удается успешно пресечь большинство таких преступлений на стадии их подготовки.
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