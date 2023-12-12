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Мировое обозрение

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Пресечь и обезвредить: российские спецслужбы «обнуляют» шпионов, диверсантов и террористов

Пресечь и обезвредить: российские спецслужбы «обнуляют» шпионов, диверсантов и террористов

Украина упорно пытается вербовать своих агентов на территории России для передачи ими секретных данных или подготовки диверсий, но российским спецслужбам удается успешно пресечь большинство таких преступлений на стадии их подготовки.

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