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Гвардиола о 4:1 с «Арсеналом»: «Сити» отстает на 2 очка, но самое важное – все в наших руках»

Гвардиола о 4:1 с «Арсеналом»: «Сити» отстает на 2 очка, но самое важное – все в наших руках»

«Действительно хороший матч. Поздравляю игроков и штаб. Эта победа очень важна, и мы играли хорошо с самого начала и до конца.

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