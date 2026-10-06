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За рулем

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Стал известен крупный поставщик компонентов для Азимута

На вазовский конвейер, уже собирающий  кроссоверы Lada Azimut, пошли детали и узлы, произведенные в НПК «Автоприбор».

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