Стал известен крупный поставщик компонентов для Азимута

На вазовский конвейер, уже собирающий кроссоверы Lada Azimut, пошли детали и узлы, произведенные в НПК «Автоприбор».
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