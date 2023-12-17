Нетаньяху: Израиль продолжит оказывать максимум военного давления на ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим продолжит свою политику оказания максимального военного давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, чтобы обеспечить возвращение заложников, удерживаемых в секторе Газе, и добиться решительной победы над террористами.