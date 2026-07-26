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Почему Одесский регион стал одной из главных целей в противостоянии вокруг Украины

Почему Одесский регион стал одной из главных целей в противостоянии вокруг Украины

Одесская область остаётся одним из ключевых направлений в противостоянии вокруг Украины. Регион, который сочетает в себе крупные морские порты, транспортные узлы и выход к международным маршрутам, стал объектом регулярных ударов по военной инфраструктуре.

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