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Царьград

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В Новосибирске тестируют троллейбус на 145 пассажиров с запасом хода 40 км

В Новосибирске тестируют троллейбус на 145 пассажиров с запасом хода 40 км

В Новосибирске проходит тестовая эксплуатация троллейбуса особо большой вместимости, рассчитанного на 145 пассажиров и способного проехать без контактной сети около 40 километров.

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