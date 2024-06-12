РЖД и РЭЦ готовы стать Гагариным от транспорта. Итоги ПМЭФ-2024: участники сессии «Суверенная логистика России. Поехали!» выяснили, что дел у отрасли немерено

Грузопоток сменил направление два года назад, в 2022 году. На резкий разворот транспортный и логистический рынки отреагировали хаосом, об этом заявили участники панельной дискуссии «Суверенная логистика России.
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