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В RusVesna опубликованы видеокадры взрывов боеприпасов ВСУ в Павлограде

В RusVesna опубликованы видеокадры взрывов боеприпасов ВСУ в Павлограде

"Русская весна" распространила видеосюжет, на котором запечатлены последствия удара ВС России по военным объектам в ПавлоградеВ телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" появились кадры, сделанные в ночь на 1 мая в районе Павлограда.

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