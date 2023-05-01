В RusVesna опубликованы видеокадры взрывов боеприпасов ВСУ в Павлограде

"Русская весна" распространила видеосюжет, на котором запечатлены последствия удара ВС России по военным объектам в ПавлоградеВ телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" появились кадры, сделанные в ночь на 1 мая в районе Павлограда.