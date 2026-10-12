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Ивановские новости

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В Ивановской области сирота получит жилье только по решению суда

В Ивановской области сирота получит жилье только по решению суда

Девушка из числа детей-сирот, проживающая в Юрьевском районе, после отказа администрации получила право на благоустроенное жилье в суде.

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