Три человека погибли и еще 13 пострадали при ДТП в Югре

Три человека погибли и еще 13 пострадали при лобовом столкновении автобуса и автомобиля в Югре. Как передаёт НТВ со ссылкой на медиков, один пациент с тяжелой травмой и двое в состоянии средней тяжести эвакуированы вертолетом, еще семь пострадавших вывезены бригадами скорой помощи.