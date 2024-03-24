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Авторадио

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Три человека погибли и еще 13 пострадали при ДТП в Югре

Три человека погибли и еще 13 пострадали при лобовом столкновении автобуса и автомобиля в Югре. Как передаёт НТВ со ссылкой на медиков, один пациент с тяжелой травмой и двое в состоянии средней тяжести эвакуированы вертолетом, еще семь пострадавших вывезены бригадами скорой помощи.

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