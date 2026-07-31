Атакован склад Wildberries в Волгограде, произошёл пожар, заявили в компании Также БПЛА ВСУ пытались атаковать склад OZON в Зеленодольске (Татарстан).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Атакован склад Wildberries в Волгограде, произошёл пожар, заявили в компании Также БПЛА ВСУ пытались атаковать склад OZON в Зеленодольске (Татарстан).
Свежие комментарии