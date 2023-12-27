Посол России Любинский: Австрия является соучастником в спонсировании ВСУ

Посол России в Вене Дмитрий Любинский выразил уверенность в том, что средства, выделенные Австрией на восстановление экономики Украины, на самом деле направляются на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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