Юлия Мендель поразило произошедшее в Одессе из-за жесткой мобилизации

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выразила возмущение в связи с инцидентом в Одессе, где местный житель открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) при попытке его принудительной отправки на передовую.
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