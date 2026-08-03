Юлия Мендель поразило произошедшее в Одессе из-за жесткой мобилизации

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выразила возмущение в связи с инцидентом в Одессе, где местный житель открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) при попытке его принудительной отправки на передовую.