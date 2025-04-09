Сборная Адыгеи на Первенстве России по всестилевому карате • Ярослав Грищенко завоевал бронзовую медаль, проведя четыре боя и выиграв три из них• Даниил Пастернак одержал победу в первом бое и уступил во втором после взвешивания судей• Богдан Пастернак выиграл первый бой и проиграл второй• Артем Александрин победил в первом бою и уступил во втором Все бойцы тренируются в клубе «Медведь», в станице Ханской под руководством Никиты Попругина!.