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Земля

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Личный опыт: как сдача квартиры в аренду влияет на пенсию и льготы самозанятого

Личный опыт: как сдача квартиры в аренду влияет на пенсию и льготы самозанятого

Когда мне впервые предложили оформить сдачу квартиры официально, я, честно говоря, испугалась. Страх был не столько перед налоговой, сколько перед тем, что я могу потерять свою пенсию или положенные мне как неработающему пенсионеру льготы.

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