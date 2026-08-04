Личный опыт: как сдача квартиры в аренду влияет на пенсию и льготы самозанятого

Когда мне впервые предложили оформить сдачу квартиры официально, я, честно говоря, испугалась. Страх был не столько перед налоговой, сколько перед тем, что я могу потерять свою пенсию или положенные мне как неработающему пенсионеру льготы.
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