Слизни — это, пожалуй, одни из самых недооценённых противников на дачном участке. Когда лето выдаётся тёплым и влажным, они появляются буквально отовсюду: на клубнике, капусте, салатах, цветах и множестве других культур.
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