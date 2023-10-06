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В Швейцарии готовы платить украинским беженцам за возвращение домой

В Швейцарии готовы платить украинским беженцам за возвращение домой

Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов украинским беженцам за возвращение домой. Об этом сообщило издание SwissInfo со ссылкой на отчёт правительства европейской страны.

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