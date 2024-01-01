ЦАХАЛ сообщила о планах вывести две бригады резервистов из Газы в течение недели

Правительство Израиля на текущей неделе выведет из сектора Газа две бригады резервистов. Это произойдет в рамках реализации проекта армейской ротации резерва, рассказал в понедельник, 1 января, официальный представитель Армии обороны государства (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга.
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