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Превратили «ожидаемое поражение» в схему обогащения и «насмехаемся»

Превратили «ожидаемое поражение» в схему обогащения и «насмехаемся»

  Западные корпорации обогащают Россию, на зависть геронтократии «мирового гегемона». Нет, дело не в какой-то особой честности или «свободной руке рынка», а в правильных и жестких действиях Российского государства, которое умудрилось обернуть «ожидаемое экономическое поражение в схему дополнительного обогащения».

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Комментарии
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Alex Nемо
Старческое отсутствие мозга не оправдание для дебилизма!
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16 час.
Галина Дьячина
спасибо Путину!!!
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15 час.
ВБ
Владимир Балобаев
Вопрос кто приобрёл эти активы? Кто снимает сливки?
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6 час.

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