Превратили «ожидаемое поражение» в схему обогащения и «насмехаемся»

Западные корпорации обогащают Россию, на зависть геронтократии «мирового гегемона». Нет, дело не в какой-то особой честности или «свободной руке рынка», а в правильных и жестких действиях Российского государства, которое умудрилось обернуть «ожидаемое экономическое поражение в схему дополнительного обогащения».