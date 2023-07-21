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Вышел новый альбом музыканта Рича "Конец связи"

Релиз нового альбома музыканта Рича "Конец связи" состоялся в пятницу, 21 июля. Это пятый студийный альбом музыканта, предыдущий – "Культура отмены" – вышел в 2022 году и был посвящен жизни в России и гражданам, которые отказались покинуть родину.

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