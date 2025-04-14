Бирмингем утопает в мусоре из-за забастовки коммунальщиков. Власти Великобритании привлекли военных для решения проблем

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что власти Великобритании привлекли военнослужащих для решения вопроса с забастовками мусорщиков в городе Бирмингем, которые выступают против изменений условий труда.
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