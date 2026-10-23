“President Donald Trump on Thursday signed an executive order aimed at bringing down housing costs in a bid to show that his administration is addressing voters’ affordability concerns in the final sprint to the midterm elections,” Bloomberg reports.
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