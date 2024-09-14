«Хватит закрывать глаза на призывы к миру!» – Китай и США поругались в ООН

Галина Чужая И НИКТО!!! в ООН кроме нас не говорит прямо США, что именно они поставляют оружие Украине для поддержания ВОЙНЫ!!! Все витиевато обходят углы.. чтобы самим не наколоться. Хотя все знают, что США самое мерзопакостное государство на Планете.

Владимир Балаев Китайский представитель позорно оправдался, вместо того чтобы предъявить США претензию в том, что они разожгли конфликт на Украине! Они получают все выгоды от него. Они главный ответчик по этому конфликту, как и почти по всем конфликтам во всём мире, со времён окончания Второй мировой войны...