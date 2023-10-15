11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации.
СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО
Комментарии
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Аршак Меликджанян
вот все эти комсомольцы, кгбешники и иже с ними и прикончили СССР, а теперь хозяева жизни.............. суки.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Так они и лезди во власть ради карьеры и бабла
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9 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Мне одному показалось, что кабаладзе уж очень похож на "доктора Зло" из одного знаменитого в конце прошлого века комедийного фильма?
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9 час.
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