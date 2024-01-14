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NYT: удары по хуситам снизили их наступательный потенциал не более чем на 30%

NYT: удары по хуситам снизили их наступательный потенциал не более чем на 30%

Удары по йеменским хуситам снизили их наступательный потенциал не более чем на 30%. Соответствующую информацию распространило издание The New York Times (NYT), которое сослалось на чиновников Белого дома.

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