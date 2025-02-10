"Мне было реально интересно". Саша Зверева рассказала, как делала смузи из плаценты, о хейтерах и слухах о пластике

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева, которая получила скандальную славу, транслируя домашние роды в соцсетях и рассказывая о смузи со своей плацентой, появилась на YouTube-шоу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак".
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