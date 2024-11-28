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Царьград

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«Навыки полиглота» не спасли: концерты Вайкуле отменили в Германии

«Навыки полиглота» не спасли: концерты Вайкуле отменили в Германии

Концерты русофобки Лаймы Вайкуле отменили в Германии без объяснения причин.Информация появилась в афише ее выступлений.

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Комментарии
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Амара Карпова
Бумеранг💯
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17 час.

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