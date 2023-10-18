Посол Палестины в Токио сначала заявил о звонке Израиля за час до удара по больнице в Газе, затем заявление отозвал

Продолжается обсуждение удара, нанесённого по крупной больнице в Газе. Напомним, что в результате удара, по словам палестинской стороны, в самой больнице, а также в непосредственной от неё близости, погибли сотни человек: по одним данным, 300, по другим – почти 800.