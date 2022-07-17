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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо провел тренировку на футбольном поле: «Семь дней не тренировался. Но, кажется, сделал шаг в правильном направлении»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо провел тренировку на футбольном поле: «Семь дней не тренировался. Но, кажется, сделал шаг в правильном направлении»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо провел футбольную тренировку. Спортсмен опубликовал в сторис видео, на котором забил мяч ударом в девятку «Клянусь, это [попадание] случилось с первого раза.

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