Зеленского заподозрили в причастности к вмешательству в американские выборы

Президента Украины Владимира Зеленского подозревают во вмешательстве в американские выборы после поддержки вице-президента США Камалы Харрис на заводе боеприпасов в Пенсильвании, которая является одним из колеблющихся штатов, пишет журнал Federalist.
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