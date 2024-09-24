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Зеленского заподозрили в причастности к вмешательству в американские выборы

Зеленского заподозрили в причастности к вмешательству в американские выборы

Президента Украины Владимира Зеленского подозревают во вмешательстве в американские выборы после поддержки вице-президента США Камалы Харрис на заводе боеприпасов в Пенсильвании, которая является одним из колеблющихся штатов, пишет журнал Federalist.

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