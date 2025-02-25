Средства ПВО китайского флота: современные малокалиберные зенитные установки

Появление и успешное применение в бою крылатых советских противокорабельных ракет П-15 «Термит» стало этапной вехой в развитии морского вооружения и привело к изменению тактики и концепции развития флотов ведущих морских государств.
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