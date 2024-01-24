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Казахстан против Тины Канделаки: почему закрыли границу для популярной телеведущей

Казахстан против Тины Канделаки: почему закрыли границу для популярной телеведущей

Казахстан против Тины Канделаки: почему закрыли границу для популярной телеведущей Елена ГалицкаяРоссийская телеведущая Тина Канделаки столкнулась с возможным запретом въезда в Казахстан после высказываний о притеснении русского языка в республике.

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Комментарии
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С
Станислава
Казахи такие же дураки, как и укропы. Народы никогда не имевшие своей государственности, они как обезьяна с гранатой. Они никогда не простят России, что Россия дала им государственность отдав  обезьянам часть своей земли.
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Дикие басмачи..
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18 час.

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