Казахстан против Тины Канделаки: почему закрыли границу для популярной телеведущей Елена ГалицкаяРоссийская телеведущая Тина Канделаки столкнулась с возможным запретом въезда в Казахстан после высказываний о притеснении русского языка в республике.
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