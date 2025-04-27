В Карелии стартовал республиканский этап акции «Вахта Памяти — 2025»

В Карелии прошел старт республиканского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2025». Церемония открытия нового сезона поисковых работ прошла в Петрозаводске у мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии