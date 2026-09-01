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Выломали дверь и смели всё: толпа в хиджабах и с бородами устроила погром в российском ТЦ

Выломали дверь и смели всё: толпа в хиджабах и с бородами устроила погром в российском ТЦ

Капитал страны Выломали дверь и смели всё: толпа в хиджабах и с бородами устроила погром в российском ТЦ В Сети набирает обороты видео, снятое в крупном торговом центре Екатеринбурга.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

Офигеть "за полгода из России депортировали около 100 тысяч нелегалов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего". А преступность в стране не уменьшается! Что же это значит? Как же это быть? Кто же это если не мигранты?

Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Нужно объединяться вокруг "Русской общины" и не проходить мимо нарушений порядка. Кстати, почему бы "Русской общине" на назваться "Российской общиной"? Наши коренные народы России, включая татар, якутов, тувинцев, чеченцев и многих других тоже хотят и могли бы участвовать в наведение порядка в стране!