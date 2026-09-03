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Татар-информ

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В Татарстане стартовали семинары по квотированию рабочих мест для ветеранов СВО

В Татарстане стартовали семинары по квотированию рабочих мест для ветеранов СВО

С 1 сентября в Татарстане вступил в силу закон, обязывающий 875 работодателей региона с численностью сотрудников более 200 человек резервировать 1% рабочих мест для участников СВО.

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