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Регионы России

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Карлос Алькарас и Джессика Пегула прошли в четвертьфинал US Open

Карлос Алькарас и Джессика Пегула прошли в четвертьфинал US Open

Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая третье место в мировом рейтинге, одолела румынку Сорану Кирстя в матче четвертого круга US Open со счетом 6:3, 6:4.

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