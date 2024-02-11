Информационная бомба, которую Запад предпочёл не заметить

Американцы должны наконец понять, что их либеральная пропаганда - сплошное враньё. Когда они это поймут, сделают всё сами. Своими руками. Короче, ждём труп врага по течению)

МВ

Мстислав Водяной

Человечество ознакомилось с содержанием Библии через многие сотни лет, но всё же ознакомилось. Конечно, кто хотел ознакомиться. Поэтому кто хочет тот ознакомится с интервью, навязывать не нужно.