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Информационная бомба, которую Запад предпочёл не заметить

Информационная бомба, которую Запад предпочёл не заметить

Итак, в ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон выложил на своей странице в социальной сети X интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Американцы должны наконец понять, что их либеральная пропаганда - сплошное враньё. Когда они это поймут, сделают всё сами. Своими руками. Короче, ждём труп врага по течению)
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7 час.
Галина Смирнова
В королевство-буржуинство Зрада зрадная пришла! Грохнул лучший в мире Карлсон Их кривые зеркала!!!
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7 час.
МВ
Мстислав Водяной
Человечество ознакомилось с содержанием Библии через многие сотни лет, но всё же ознакомилось. Конечно, кто хотел ознакомиться. Поэтому кто хочет тот ознакомится с интервью, навязывать не нужно.
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5 час.

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