Владелица нового Chevrolet Traverse пожаловалась на поломки: ей посоветовали купить Toyota Highlander

Кроссовер Chevrolet Traverse малоизвестен на российском рынке, но пользуется неплохим спросом в США. Машина считается отличным выбором по соотношению цена/качество, но некоторые ее владельцы сетуют на надежность таких автомобилей.
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