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RFI: Украина получила от Франции отправленные на утилизацию ракеты Scalp

RFI: Украина получила от Франции отправленные на утилизацию ракеты Scalp

Украина получила от Франции вторую партию из 40 дальнобойных ракет Scalp. Как сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники, речь идет о восстановленных снарядах, которые изначально попадали под утилизацию.

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