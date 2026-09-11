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AllianceBernstein нарастила активы под управлением до $919 млрд

AllianceBernstein нарастила активы под управлением до $919 млрд

Инвестиционная корпорация AllianceBernstein L.P. (NYSE: AB) 10 сентября 2026 года опубликовала отчетность о предварительном объеме активов под управлением (AUM) по состоянию на 31 августа 2026 года.

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