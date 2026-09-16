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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квеквескири о «Зените»: «То, что у них больше денег, не нам обсуждать и не Пятибратову. Мы европейский футбол не смотрим? Там не богатые?!»

Бывший полузащитник « Факела » и « Оренбурга » Ираклий Квеквескири , ныне выступающий за Lit Energy в WINLINE Медиалиге, высказался о «Зените».

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