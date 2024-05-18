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Новые льготы и пособия: что изменится с июня 2024 года

Новые льготы и пособия: что изменится с июня 2024 года

Новые льготы и пособия: что изменится с июня 2024 года Елена ГалицкаяС 1 июня по 31 августа дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут купить билеты на железнодорожный транспорт с 50%-ной скидкой.

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