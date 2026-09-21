В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы

В Москве завершилось многодневное голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, которое проходило с 18 по 20 сентября как в онлайн-формате, так и на избирательных участках столицы.
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