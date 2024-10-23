64-летний Шон Пенн появился в Париже с молодой подружкой

Актер нисколько не стесняется разницы в возрасте со своей любимой. Шоан Пенна не смущает разница в возрасте с его любимой LEGION-MEDIAЖители Парижа стали свидетелями романтической прогулки Шона Пенна с его новой девушкой по улицам города.