Фестиваль патриотической песни имени Кобзона состоялся в НСО

В первый день в «Клубе Революция» (ДК им. Октябрьской революции) состоялся отборочный тур, где участники от 14 до 75 лет представили свои номера в номинациях: академический, эстрадный, народный вокал и авторская песня.
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