Блинкен призвал военных в Судане освободить задержанных чиновников

Задержанных военными властями чиновников в Судане необходимо освободить из-под стражи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен фактическому руководителю Судана генералу Абдель Фаттах аль-Бурхану 4 ноября, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
Задержанных военными властями чиновников в Судане необходимо освободить из-под стражи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен фактическому руководителю Судана генералу Абдель Фаттах аль-Бурхану 4 ноября, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
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