Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Шойгу бы почитать эту информацию, да Верховному бы не забыть показать! Понимаю, от бульдозера перейти сразу в военную...Немного о забытой...
  • Борис Страшеков
    К сожалению эти истины не доступны нашему генералитету. Только воровать способны.Немного о забытой...
  • Алатырка
    Давно граждане США не воевали на своей территории. Думается, они все ближе к этому. И если после выборов Байдена взят...Когда и как Кремл...

Немного о забытой стратегии «отвлекающих действий»

Немного о забытой стратегии «отвлекающих действий»

Исторические напёрстки Немного о забытой стратегии «отвлекающих действий» Поступил очень завлекающий диванного милитариста вопрос: чем именно является, с точки зрения военной науки, набег на Курскую область? Спасиб те, мил-человек Сергей В.

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Комментарии
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Борис Страшеков
К сожалению эти истины не доступны нашему генералитету. Только воровать способны.
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Шойгу бы почитать эту информацию, да Верховному бы не забыть показать! Понимаю, от бульдозера перейти сразу в военную науку непросто. но хотя бы знал азбучные истины. А то рванули на Украину времён 1990 года, а она уже не та. Да и !успех&quot; с разгоном толпы мародёров в аэропорту Астаны сбил с толку вождей -- подумали, что и с братьями-словянами так можно красиво и  геройски обойтись.
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12 час.

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