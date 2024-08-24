Немного о забытой стратегии «отвлекающих действий»

Виталий Кирпиченко

Шойгу бы почитать эту информацию, да Верховному бы не забыть показать! Понимаю, от бульдозера перейти сразу в военную науку непросто. но хотя бы знал азбучные истины. А то рванули на Украину времён 1990 года, а она уже не та. Да и !успех" с разгоном толпы мародёров в аэропорту Астаны сбил с толку вождей -- подумали, что и с братьями-словянами так можно красиво и геройски обойтись.