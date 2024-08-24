Исторические напёрстки Немного о забытой стратегии «отвлекающих действий» Поступил очень завлекающий диванного милитариста вопрос: чем именно является, с точки зрения военной науки, набег на Курскую область? Спасиб те, мил-человек Сергей В.
Немного о забытой стратегии «отвлекающих действий»
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Борис Страшеков
К сожалению эти истины не доступны нашему генералитету. Только воровать способны.
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14 час.
Виталий Кирпиченко
Шойгу бы почитать эту информацию, да Верховному бы не забыть показать! Понимаю, от бульдозера перейти сразу в военную науку непросто. но хотя бы знал азбучные истины. А то рванули на Украину времён 1990 года, а она уже не та. Да и !успех" с разгоном толпы мародёров в аэропорту Астаны сбил с толку вождей -- подумали, что и с братьями-словянами так можно красиво и геройски обойтись.
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12 час.
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