Как измеряется сила землетрясений? От локальных толчков до глобальных катастроф

28 марта 2025 года жители и гости Таиланда запомнят надолго: в этот день в стране произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого несколько десятков высоток сложились словно карточные домики.
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