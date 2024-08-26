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FP: новое поколение Глобального Юга влиятельнее Вашингтона и европейских колонизаторов

FP: новое поколение Глобального Юга влиятельнее Вашингтона и европейских колонизаторов

Политический ландшафт глобальной системы радикально меняется с огромной скоростью. Попытка некогда доминантных западных сил удержать свое привилегированное положение приводит к окончательному ухудшению отношений между Глобальным Югом и блоком развитых государств.

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